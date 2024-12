BMW Motorrad amplia la gamma Heritage con la R 12 S

ROMA (ITALPRESS) – BMW Motorrad con la R 12 S, amplia la sua gamma Heritage con un doveroso tributo all’iconica R 90 S, che nel 1973 divenne sinonimo di sportività per BMW Motorrad con 67 cavalli e una velocità massima di 200 km/h. Inoltre, l’allora capo progettista Hans A. Muth seppe esprimere egregiamente le proprie ambizioni sportive nel design e realizzò la BMW R 90 S, come prima moto di serie al mondo, con una carenatura sul manubrio progettata secondo i canoni aerodinamici e la cifra “90” rossa nell’emblema R 90 S del motore. Non ci volle molto perchè l’immagine della R 90 S beneficiasse anche dei successi nelle corse. Ad esempio, al Production TT sull’Isola di Man, dove Hans-Otto Butenuth e Helmut Dàhne festeggiarono una vittoria di classe nel 1976. Nello stesso anno, Steve McLaughlin vinse anche la prestigiosa 200 Miglia di Daytona e il suo compagno di squadra Reg Pridmore divenne il primo campione AMA Superbike della storia. Anche per questo motivo, una R 90 S è oggi, come allora, una delle moto BMW più ricercate dai collezionisti.

Più che lo studio Concept Ninety presentato da BMW Motorrad nel maggio 2013, la nuova BMW R 12 S riprende lo spirito della R 90 S nel suo concept generale e in molti dettagli e lo trasferisce abilmente ai giorni nostri. Basata sulla R 12 nineT, è una moto retrò autentica e sportiva e utilizza diversi ingredienti che costituiscono un abile omaggio alla R 90 S.

“Gli elementi di design che caratterizzano la nostra R 12 S sono il cupolino montato sul manubrio con il parabrezza oscurato, la sella con cuciture a contrasto e la verniciatura metallizzata Lavaorange che richiama la leggendaria R 90 S Daytona Orange del 1975. Il design è perfettamente completato da dettagli come la “S” rossa sulle coperture laterali, la doppia linea rossa e le superfici in alluminio spazzolato e laccato trasparente del serbatoio e della gobba della sella”, spiega Alexander Buckan, responsabile del design BMW Motorrad.

Numerose caratteristiche di serie confermano la R 12 S una moto sportiva e retrò, come le ruote Option 719 Classic II con raggi a filo e cerchi in alluminio anodizzato lucido e naturale, oltre ad altri componenti di alta qualità. Il manubrio e i foderi della forcella sono di colore nero, mentre i componenti dei Billet pack Shadow e Shadow II presentano dettagli tecnici di particolare qualità. I componenti del Billet pack Shadow sono i coperchi delle bobine di accensione destro e sinistro, la vite di riempimento dell’olio e i coperchi della testa del cilindro rivestiti in nero Avus metallizzato opaco. Il Billet pack Shadow II comprende il sistema di pedane, comprese le leve del freno a pedale e del cambio, le pedane del passeggero, le leve del freno a mano e della frizione, i coperchi dei serbatoi di espansione per il freno anteriore e la frizione, nonchè gli specchietti retrovisori al manubrio.

Altre caratteristiche di serie sono il pacchetto Comfort, che comprende il controllo della partenza in salita, l’assistente al cambio Pro, le manopole riscaldate e il Cruise Control. Per una maggiore sicurezza durante i viaggi notturni, la luce di curva adattiva Headlight Pro garantisce una migliore illuminazione della strada in curva.

La BMW R 12 S è basata sulla BMW R 12 nineT, e quindi tutti gli accessori come gli impianti di scarico in titanio, le borse morbide o la predisposizione per il navigatore possono essere utilizzati anche per questa moto. Ad esempio, il dinamismo già espressivo delle linee può essere ulteriormente esaltato con la parte posteriore corta, disponibile come accessorio originale BMW Motorrad e il portatarga nero fissato al forcellone. Sono inoltre disponibili ulteriori opzioni installate in fabbrica, come il controllo della pressione degli pneumatici (RDC), il sistema di allarme antifurto (DWA), la chiamata di emergenza intelligente, il Connected Ride Control e il display digitale con display micro-TFT come alternativa alla classica strumentazione rotonda.

