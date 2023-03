Bmw presenta X5 e X6 M Competition

MILANO (ITALPRESS) – L’ultima generazione di tecnologia di propulsione montata sulla nuova Bmw X5 M Competition e sulla nuova Bmw X6 M Competition segna il debutto della tecnologia a 48V nei modelli ad alte prestazioni del marchio. Un motore elettrico eroga fino a 9 kW/12 CV di potenza motrice supplementare e 200 Nm di coppia, funzionando anche come generatore di avviamento montato sull’albero motore. L’energia necessaria è fornita da una batteria da 48V alloggiata nel vano motore. La batteria viene caricata attraverso un recupero adattivo altamente efficiente in frenata e in fase di sorpasso.

La tecnologia a 48V si unisce al nuovo motore M TwinPower Turbo V8. Oltre al collettore di scarico a bancate incrociate, l’unità da 4,4 litri presenta ora anche un albero motore rinforzato, una sovralimentazione ulteriormente sviluppata, un nuovo condotto di aspirazione dell’aria e un sistema di alimentazione e di separazione dell’olio ottimizzati. Eroga una coppia massima di 750 Nm tra 1.800 e 5.800 giri/min. e genera una potenza massima di 460 kW/625 CV a 6.000 giri/min. Le nuove Bmw X5 M Competition e Bmw X6 M Competition accelerano da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi. La potenza del motore viene trasmessa a una nuova versione del cambio M Steptronic a otto rapporti con Drivelogic, che offre una scelta di tre impostazioni di cambio sia in modalità automatica che manuale. Presente anche la nuova versione del sistema di trazione integrale M xDrive, che si abbina al differenziale attivo M sull’asse posteriore. La struttura della carrozzeria e i supporti del telaio sono stati progettati in modo eccezionalmente rigido, per garantire a entrambi i modelli il mix di dinamismo, agilità e precisione. La dotazione di serie comprende le sospensioni adattive M Professional con ammortizzatori a controllo elettronico rielaborati e stabilizzazione attiva del rollìo. I freni M Compound lavorano in tandem con l’impianto frenante integrato di ultima generazione in una configurazione specifica M che offre al guidatore due impostazioni del pedale.

Entrambi i modelli sono dotati di serie di cerchi in lega leggera M da 21 pollici all’anteriore e di elementi in lega leggera M da 22 pollici al posteriore. Punto saliente degli aggiornamenti del design degli interni delle nuove Bmw X5 M Competition e Bmw X6 M Competition è il Bmw Curved Display, che conferisce all’abitacolo atipico M un’atmosfera moderna ed esclusiva. E’ formato da un display informativo da 12,3 pollici dietro il volante e da un display di controllo con una diagonale di 14,9 pollici, con un’unica superficie di vetro che incorpora entrambi. Il touchscreen del display di controllo consente il controllo digitale di numerose funzioni, riducendo notevolmente il numero di pulsanti e comandi. Il comfort e la sicurezza delle nuove Bmw X5 M Competition e Bmw X6 M Competition sono ulteriormente migliorati da una scelta molto più ampia di sistemi di guida e di parcheggio automatizzati. La gamma di funzioni dell’avviso di collisione anteriore di serie è stata ampliata in modo da ridurre il rischio di collisione con ciclisti, pedoni e traffico in arrivo quando si svolta da una strada.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Bmw-