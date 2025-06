BNL Italy Major Premier Padel, Foro Italico accoglie le grandi stelle

Roma, 3 giu. (askanews) – Non è solo un torneo, è lo spettacolo che accende la città di Roma, oltre il gioco, dentro la storia. Il Parco del Foro Italico è pronto a trasformarsi ancora una volta nel palcoscenico ideale per il grande padel internazionale, dove tecnica, grinta e giocate sopraffine si fonderanno in un mix irresistibile. A un anno di distanza dal trionfo di Ari Sánchez e Paula Josemaría nel femminile e di Ale Galan e Federico Chingotto nel maschile, torna nella Capitale il BNL Italy Major Premier Padel. Dalle qualificazioni dell’8 giugno alle finali di domenica 15, Roma è pronta ad accogliere nuovamente i fuoriclasse del circuito. Atleti di caratura mondiale che si daranno battaglia per conquistare l’ambito titolo, mentre il pubblico – protagonista sugli spalti – accompagnerà ogni punto con il solito contagioso entusiasmo. Otto giorni di competizione ad altissimo livello, un’esperienza da vivere tutto d’un fiato.

“Il BNL Italy Major Premier Padel di Roma, giunto alla quarta edizione, non è solo uno dei quattro grandi Major del circuito mondiale, ma rappresenta uno degli eventi più emozionanti della stagione – ha detto il presidente della International Padel Federation, Luigi Carraro, nel corso della conferenza stampa di presentazione – Una location speciale: per questo siamo orgogliosi di aver siglato, qualche settimana fa, il rinnovo dell’accordo per l’Italy Major qui a Roma per altri cinque anni. Cinque anni che poi saranno per sempre, perché abbiamo inserito un sistema di rinnovi automatici, che faranno di Roma una location definitiva”.

“Il Foro Italico – prosegue il presidente Carraro – non ha eguali nell’architettura mondiale dei luoghi di sport e ogni cosa che accade qui diventa un pezzo unico di valore inestimabile”. Poi, un salto nel passato: “Qui a Roma abbiamo vissuto pagine che hanno contribuito a rendere il padel un fenomeno globale, sia dal punto di vista delle competizioni agonistiche, sia sotto l’aspetto della pratica amatoriale. E lo sappiamo: Roma e il padel rappresentano la rima perfetta in un’opera in versi che narra di grandi giocatori e grandi giocatrici in mezzo a uno spettacolo di pubblico unico”. “Le prime tre pagine del Major – ricorda il numero uno della FIP – sono state straordinarie per lo spettacolo e per il gioco di squadra che si è creato tra FIP e Premier Padel con la Federazione Italiana Tennis e Padel e Sport e Salute nell’organizzazione di questo grande torneo. Ora scriveremo la quarta, consapevoli che anche questa sarà indimenticabile, grazie anche alla presenza di una campionessa olimpica come Sara Errani, vincitrice nel doppiodella medaglia d’oro all’Olimpiade di Parigi, di sei tornei dello Slam e delle ultime due edizioni del torneo di doppio proprio qui al Foro Italico. A lei siamo orgogliosi di riservare una wild card per il tabellone principale di un Major – conclude Carraro – che equivale allo Slam del tennis”.

In campo 240 atleti in gara su due tabelloni (main draw e qualificazioni), con l’ormai consolidata formula combined. 118 match in programma per uno dei quattro Major (ovvero il corrispettivo di un torneo dello slam nel tennis) del calendario internazionale, insieme a Doha, Parigi e Acapulco.

Il BNL Italy Major Premier Padel di Roma vedrà nuovamente in gara i migliori del circuito internazionale: giocatori e giocatrici si sfideranno per conquistare uno dei quattro titoli più prestigiosi al mondo. In pole position ci sarà la coppia numero uno composta da Agustin Tapia e Arturo Coello, già vincitrice del Riyadh Season P1, del Qatar Major Premier Padel, del P2 di Bruxelles e del P1 di Buenos Aires; dall’altra parte del tabellone Alejandro Galan e Federico Chingotto, desiderosi di riconfermarsi al Foro e vincitori di tre titoli nel 2025 (Miami, Santiago e Asuncion). Spiccano anche Juan Lebron e Franco Stupaczuk, con ‘El Lobo’ campione a Roma con Galan nella prima edizione disputata nel 2022. Grande attesa per Mike Yanguas e Coki Nieto, così come per Momo Gonzalez in coppia con Jon Sanz e per Juan Tello insieme a Martin Di Nenno. Da tenere d’occhio anche le coppie composte da Lucas Bergamini e Paquito Navarro (vero idolo dei tifosi del Foro Italico nelle precedenti edizioni), Pablo Cardona e Leandro Augsburger (protagonisti di un grande inizio di stagione), Edu Alonso e Jairo Bautista, oltre a Javi Garrido affiancato da Tino Libaak, uno dei tanti giocatori che nel 2024 si sono anche laureati campioni del mondo con la maglia dell’Argentina.

Anche il tabellone femminile promette sfide di altissimo livello: la giocatrice del momento è senza dubbio Gemma Triay che giocherà in coppia con Delfi Brea, con la quale sta costruendo una stagione straordinaria, avendo già conquistato i P2 di Gijón e Cancún, il P1 di Miami e, soprattutto, il prestigioso Qatar Major Premier Padel. Ma gli occhi di tutti saranno anche su Paula Josemaria e Ari Sánchez, che a Roma andranno a caccia del quarto successo stagionale dopo le vittorie nel P1 di Riyadh, nel P2 di Bruxelles e nel P1 di Buenos Aires, che ha permesso loro di riprendersi la prima posizione nel ranking dopo che per una settimana era stata proprio di Triay. Riflettori puntati anche su altre ‘parejas’ di grande qualità come Bea González e Claudia Fernández, Andrea Ustero e Sofía Araújo, Marta Ortega al fianco di Ale Alonso, oltre a Lucía Sainz e Patty Llaguno. Nel main draw figurano, inoltre, Veronica Virseda insieme a Alejandra Salazar, Tamara Icardo affiancata da Claudia Jensen, Aranzazu Osoro con Martina Calvo, oltre a Bea Caldera e Carmen Goenaga.

Dal trionfo in doppio agli Internazionali BNL d’Italia di tennis alla wild card nel BNL Italy Major Premier Padel: come annunciato da Carraro, a meno di un mese dopo il titolo vinto sulla terra con Jasmine Paolini, Sara Errani tornerà al Foro Italico per giocare il Major con la ‘pala’ in mano. Una passione, quella di Errani – sei volte campionessa Slam in doppio, medaglia d’oro all’Olimpiade di Parigi e nella squadra vincitrice della Billie Jean King Cup a Malaga -, che l’aveva portata a inizio stagione a giocare due tornei del CUPRA FIP Tour, il circuito internazionale della FIP: a Melbourne, pochi giorni prima dell’Australian Open, aveva fatto coppia con Tathiana Garbin, capitana della Nazionale italiana, mentre nel FIP Gold di Dubai la sua compagna era stata Caterina Baldi. A Roma, Sara giocherà con la 20enne Giulia Dal Pozzo, uno dei talenti da seguire del padel italiano; l’altra wild card per il tabellone principale è andata a Martina Parmigiani e alla romana Chiara Pappacena.

Nel torneo maschile, invece, le wild card per il main draw sono andate ad altri azzurri: Giulio Graziotti (anche lui romano) e Simone Cremona, Simone Iacovino (che, come Graziotti, giocherà in casa essendo nato nella Capitale) e Lorenzo Di Giovanni. Nel tabellone principale anche Alvaro Montiel Caruso e Flavio Abbate. Riccardo Sinicropi, in coppia con lo spagnolo Jorge Ruiz, ha ricevuto invece una wild card per le qualificazioni.

Il BNL Italy Major Premier Padel prenderà il via con le qualificazioni, che si giocheranno nelle giornate di domenica 8 e lunedì 9 giugno. Martedì 10, invece, partiranno contemporaneamente il main draw maschile e quello femminile. Le semifinali si giocheranno sabato 14: dalle ore 13 le prime due (prima femminile e poi maschile); le restanti non prima delle 19. Domenica 15, a partire dalle 18.30, sarà la volta delle finali, prima quella femminile, poi la maschile.

Dal 2022, anno della prima edizione del Major di Roma, il padel ha intrapreso un percorso di crescita vertiginosa a livello globale: Secondo i dati del FIP Research & Data Analysis Department, il centro studi della International Padel Federation, tre anni fa i praticanti in tutto il mondo erano circa 20 milioni; oggi superano i 30 milioni, con una crescita del 50%, con oltre 700.000 tesserati. Anche il numero dei campi ha registrato un’impennata significativa: dai 42.000 del 2022 si è passati a oltre 73.000 censiti nei primi cinque mesi del 2025 (+74%) distribuiti in più di 140 Paesi. Tra i praticanti, il 59% è presente in Europa, il 23% in Sudamerica, il 7% nel centro-nord America, il 6,4% in Asia, il 4,3% in Africa e il restante 0,3% in Oceania. La maggioranza degli amatori è composta da uomini (60%), ma il padel resta uno degli sport a livello mondiale più praticati dalle donne, che rappresentano il 40% del totale.

Angelo Binaghi, Presidente Federazione Italiana Tennis e Padel, ha sottolineato: “Dopo una edizione memorabile degli Internazionali BNL d’Italia di tennis, il BNL Italy Major Premier Padel animerà nuovamente il Foro Italico per accogliere tutte le migliori giocatrici e i migliori giocatori del circuito internazionale. Ospitare, ancora una volta, uno dei quattro Major, massima espressione di questa disciplina, è per noi motivo di orgoglio e – contestualmente – un’opportunità per continuare ad investire nella promozione di questo sport. Il nostro impegno nel padel è ripagato dai risultati che stiamo registrando: tutti gli indicatori segnano una crescita costante di questo sport nel corso degli ultimi anni. Una crescita che pone l’Italia ai vertici mondiali e che sancisce la solidità del movimento padelistico internazionale. A rendere possibile questo evento, è la perfetta sinergia messa in atto tra la nostra Federazione, Sport e Salute, Comune di Roma e Regione Lazio nonché la rinnovata fiducia che la Federazione Internazionale e Premier Padel ripongono nel nostro operato. Abbiamo dimostrato di essere ai vertici nell’organizzazione di eventi di caratura mondiale. Continueremo a lavorare per migliorare e garantire ulteriore crescita a questo sport, con l’obiettivo di coltivare nuove generazioni di atleti in grado di competere ai massimi livelli, esattamente come abbiamo già fatto nel tennis”.

Marco Mezzaroma, Presidente di Sport e Salute: “Il BNL Italy Major Premier Padel conferma Roma tra le capitali mondiali del padel. In soli tre anni, il Foro Italico ha saputo trasformarsi, accogliendo questo sport sempre più in crescita. Con oltre 1,2 milioni di praticanti in Italia, il padel è diventato un fenomeno sociale che unisce sport, cultura e inclusione. Dalla terra rossa e il bianco dei marmi degli Internazionali di tennis che si sono appena conclusi con un’edizione da record, siamo pronti a tuffarci nel blu dei campi padel per un evento internazionale che, in linea con gli altri organizzati da Sport e Salute insieme alle federazioni, sarà uno strumento per la crescita del turismo, dell’economia e del movimento sportivo”.

Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale: ‘Il BNL Italy Major Premier Padel, il torneo più importante che si tiene solo in altre tre città al mondo, certifica il ruolo centrale nel padel di Roma, che è la terza città al mondo per numero di campi dietro soltanto a Madrid e Barcellona. Siamo orgogliosi di ospitare, per il quarto anno, i 240 atleti internazionali più forti che si sfideranno e daranno spettacolo in un site unico, affascinante, sempre più bello e accogliente. Il padel è uno sport accessibile, che permette a oltre 250 mila donne e uomini, di ogni età, di divertirsi, fare sport e socializzare. Sarà un grande evento sportivo che si inserisce in un programma già ricco di appuntamenti internazionali sportivi, musicali, culturali e di moda, che sono una risorsa per generare indotto economico, nuovi flussi turistici e più posti di lavoro’.

Geraldine Conti, Chief People & Engagement BNL BNP Paribas: “Entriamo nel ventesimo anno di partnership con FITP e confermiamo questo impegno affiancando, per il terzo anno consecutivo, il nostro naming anche al padel in qualità di title sponsor del BNL Italy Major Premier Padel. Semplicità nell’accesso a questa disciplina, trasversalità di genere dei giocatori, ampia diffusione, insieme alla spettacolarità e dinamicità dei gesti tecnici sono gli ingredienti di una formula vincente che ha portato il padel, in pochi anni, ad essere uno degli sport più praticati a tutti i livelli. Condividiamo fortemente questo carattere inclusivo, sottolineandone anche la capac