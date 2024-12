Boehringer Ingelheim Italia apre uffici a Roma

ROMA (ITALPRESS) – Rafforzare la propria presenza in Italia e contribuire allo sviluppo del sistema sanitario attraverso la condivisione delle competenze, la partnership con tutti gli attori del sistema salute e un piano di investimenti consolidato nel tempo. Con questi obiettivi, Boehringer Ingelheim, ha annunciato oggi l’apertura di una nuova sede a Roma, a Piazza di Monte Citorio, che affiancherà l’headquarter di Milano e gli stabilimenti produttivi già presenti nel Paese, dove il Gruppo opera da oltre cinquant’anni anni, impiegando circa mille collaboratori.

“L’apertura degli uffici di Roma rappresenta un passo importante per il Gruppo sia nell’ottica del consolidamento del legame con l’Italia, un Paese strategico per lo sviluppo del nostro network globale, sia per una maggiore vicinanza alle istituzioni, verso le quali ci siamo messi a disposizione per contribuire allo sviluppo del nostro Sistema Sanitario e, più in generale, del Sistema Italia”, ha commentato Morena Sangiovanni, Presidente del Gruppo Boehringer Ingelheim Italia.

“Siamo infatti impegnati in un piano di investimenti costante e continuativo nel Paese, per creare valore in termini di ricerca e progresso per la salute, favorendo la crescita economica, l’innovazione, la sostenibilità ambientale. In linea con gli obiettivi del Pnrr, Boehringer mira inoltre a costruire una sanità più vicina alle persone, attenta alle loro esigenze e orientata al superamento delle disuguaglianze”, ha aggiunto.

Come tutte le sedi dell’azienda in Italia, anche gli uffici romani rispettano rigorosi criteri di sostenibilità, coerenti con la strategia di “Sustainable Development for Generations” promossa da Boehringer su scala globale. Grazie a questo impegno, nel dicembre 2024, Boehringer Italia ha ottenuto la certificazione di carbon neutrality dall’ente TU’V Rheinland Energy & Environment, diventando la prima realtà del Gruppo a raggiungere questo risultato a livello globale, in anticipo sugli obiettivi fissati dall’Agenda ONU 2030.

All’evento di inaugurazione dei nuovi uffici era presente il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino.

– Foto ufficio stampa Boehringer Ingelheim Italia –

(ITALPRESS).