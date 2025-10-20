X
<
>

Bolivia, Rodrigo Paz vince le elezioni presidenziali

| 20 Ottobre 2025 12:03 | 0 commenti

Bolivia, Rodrigo Paz vince le elezioni presidenziali

Top News Italpress, Italpress
1 minuto per la lettura

LA PAZ (BOLIVIA) (ITALPRESS) – La Bolivia ha un nuovo presidente: Rodrigo Paz ha infatti vinto le elezioni e assumerà l’incarico a partire dall’8 novembre. Secondo i risultati preliminari forniti dal Tribunale Supremo Elettorale, nel ballottaggio il centrista Paz si è imposto con il 54% dei voti contro il 45% dell’avversario Jorge “Tuto” Quiroga e la “tendenza è irreversibile”, come sottolineato dal presidente del TSE, Oscar Hassenteufel. Lo stesso Quiroga ha già ammesso la sconfitta, complimentandosi con il candidato rivale: Paz, senatore di centrodestra di 58 anni, è chiamato a dare una svolta alla Bolivia, governata negli ultimi 20 anni dalla sinistra del Movimiento Al Socialismo (MAS), fondato da Evo Morales. “Riapriremo la Bolivia al mondo”, ha promesso Paz, “siamo pronti a collaborare con tutti per uscire dalla crisi” in cui si trova la nazione. “Più forte è la nostra democrazia, maggiore sarà la serenità per il popolo boliviano. La Bolivia – ha evidenziato – respiri il vento del cambiamento e del rinnovamento per andare avanti”.

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Ti potrebbe interessare anche:


Zverev-Thiem la finale degli Us Open
-------------------------
Zverev piegato al quinto, Djokovic-Medvedev la finale Us Open
-------------------------
Zverev piega Medvedev e conquista le Atp Finals di Torino
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDIZIONI DIGITALI