Bologna, Vincenzo Italiano ricoverato per una polmonite: giovedì non sarà in panchina

BOLOGNA (ITALPRESS) – “Nella giornata di ieri Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia (diretto dal professor Stefano Nava) a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica. L’allenatore resterà circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero. Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni. A Vincenzo vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il club”. Lo comunica il Bologna con una nota pubblicata sul proprio sito internet. Il tecnico rossoblù, dunque, salterà la sfida di Europa League in programma giovedì a Bucarest contro l’Fcsb e con ogni probabilità anche quella di campionato, domenica 26 in casa della Fiorentina.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).