Bonelli: Israele revoca visto a me e delegazione parlamentare AVS

| 18 Settembre 2025 15:35 | 0 commenti

Askanews
Roma, 18 set. (askanews) – “Israele ha revocato a me, e a tutta la delegazione parlamentare AVS, il visto per entrare in Israele, non potrò andare in Cisgiordania nei territori palestinesi! La democrazia di Netanhayu è questa: fermare chi critica la pulizia etnica in corso o uccidere i giornalisti per impedire che sia documentato l’orrore a Gaza!”. È quanto rende noto il deputato di Avs Angelo Bonelli, co-portavoce dei Verdi.

