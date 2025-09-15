Bosch al Salone Nautico di Genova per elettrificazione imbarcazioni

MILANO (ITALPRESS) – Bosch Engineering partecipa alla 65esimaedizione del Salone Nautico di Genova, in programma dal 18 al 23 settembre 2025. All’interno dello spazio Power Village, riservato al settore dei motori, la consociata di Bosch mostrerà per la prima volta in Italia, presso lo stand YP27, il suo nuovo motore elettrico SMG 230, progettato per sistemi da 400V a 800V.

Con la sua nuova soluzione, Bosch Engineering offre un sistema completo che consente a imbarcazioni da diporto e yacht più grandi di usare una trazione elettrica altamente performante, efficiente e silenziosa. In condizioni di tensione e temperatura ideali, il nuovo motore elettrico SMG 230 fornisce una potenza continua fino a 200 kW e circa 250 Nm di coppia. Grazie alla tecnologia a 800V, anche la densità di potenza aumenta notevolmente. SMG 230 fornisce 80 kW di potenza in più rispetto a una macchina con sistema a 400V equiparabile dello stesso peso e, a parità di livello di prestazioni, presenta dimensioni più compatte e un peso molto minore. L’inverter con semiconduttori in carburo di silicio, progettato anche per sistemi fino a 800V, si distingue per un’efficienza eccezionale di oltre il 99%. I semiconduttori in carburo di silicio dei moduli di potenza consentono operazioni di commutazione più rapide, che si traducono in una notevole riduzione della dispersione di energia sotto forma di calore.

Il kit completo per l’elettrificazione delle imbarcazioni di Bosch comprende centraline elettroniche, inverter, motori elettrici e trasmissioni per applicazioni a 400V e 800V. Tutti i componenti offrono elevato rendimento, affidabilità e resistenza, poichè basati su tecnologie già collaudate con successo da Bosch nel settore delle auto, dei veicoli commerciali e in altre applicazioni, come le macchine edili. I clienti possono integrare singoli componenti compatibili all’interno del proprio sistema con la massima flessibilità, in base alle proprie esigenze. Inoltre, su richiesta, Bosch Engineering può supportare i clienti nella fase di integrazione nell’imbarcazione e nell’applicazione del sistema in base alle specifiche condizioni di utilizzo, contribuendo così in modo significativo alla riduzione delle emissioni e della rumorosità.

foto: ufficio stampa Bosch Italia

(ITALPRESS).