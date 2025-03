Boxe, addio all’ex campione George Foreman

LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – E’ morto a 76 anni l’ex campione del pesi massimi George Foreman. “I nostri cuori sono spezzati. Con profondo dolore, annunciamo la scomparsa del nostro amato George Edward Foreman Sr, che se n’è andato serenamente il 21 marzo 2025, circondato dai suoi cari. Un predicatore devoto, un marito devoto, un padre amorevole, e un nonno e bisnonno orgoglioso. Ha vissuto una vita segnata da fede incrollabile e umiltà” le parole della famiglia sulla pagina instagram dell’ex pugile con cui hanno annunciato la scomparsa. Foreman nel 1973 conquistò il titolo mondiale detronizzando JoeFrazier. Seguirono quindi due difese del titolo e la sua prima sconfitta da professionista subita nel famoso “The Rumble in the Jungle” per mano di Muhammad Ali.

