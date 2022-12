Braathen vince lo Slalom in Val d’Isère, Holdener ok a Sestriere

VAL D’ISERE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Lucas Braathen ha vinto lo Slalom in Val d’Isere (Francia) di sci alpino dopo una splendida seconda manche. Il norvegese ha chiuso la garav con il tempo complessivo di 1’38″14 precedendo l’austriaco Manuel Feller di 84 centesimi. Sul gradino più basso del podio lo svizzero Loic Meillard a 98 centesimi. E’ finito, invece, in sesta posizione il norvegese Henrik Kristoffersen, che aveva fatto registrare il miglior tempo nella prima manche. Per quel che riguarda gli azzurri il migliore è stato Tobias Kastlunger che ha chiuso in decima posizione con un distacco di 1″93 dal vincitore. Diciassettesimo Tommaso Sala (+2″30), ventitreesimo Stefano Gross (+2″88), me3ntre è finito duori Alex Vinatzer. Assente Giuliano Razzoli per problemi alla schiena, è uscito alla prima manche Simon Maurberger dopo la brillante prova nel gigante di sabato.

Tra le donne Wendy Holdener ha vinto lo slalom di Sestriere. La svizzera vince con il tempo di di 1’56″29, davanti a Mikaela Shiffrin, staccata di 47 centesimi, che mette a segno il

podio numero 123 della carriera. Terzo posto per una Petra Vlhova che non riesce a vincere quest’anno, e anche oggi perde 70 centesimi dalla leader. Si ridimensiona un po’ nella seconda frazione la bella prestazione delle italiane, che dopo la prima metà di gara avevano Lara Della

Mea addirittura al nono posto, e altre tre atlete qualificate. Della Mea ha commesso un errore sul ripido nella seconda ed è finita 19/a, mostrando comunque di essere cresciuta tecnicamente. Buon recupero per Vera Tschurtschethaler che risale al 20/o posto, dal 25/o di metà gara, mettendo a segno il miglior risultato in carriera. Primi punti per Lucrezia Lorenzi, che termina 28/a, mentre è fuori Anita Gulli, dopo il 22/o posto di metà gara.

Holdener e Shiffrin condividono il primo posto nella classifica di disciplina con 325 punti, mentre terza è Vlhova con 230. Nella generale guida Shiffrin con 385, davanti a Holdener con 366 e a Vlhova con 340.

– foto: LivePhotoSport

(ITALPRESS).