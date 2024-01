Brignone guida le azzurre nel Gigante di Kranjska Gora

KRANJSKA GORA (SLOVENIA) (ITALPRESS) – Prima tappa del 2024 per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino: appuntamento a Kranjska Gora, con un gigante sabato e uno slalom domenica. Occhi puntati in particolare sulla gara di domani, che vedrà al via nove azzurre: Federica Brignone, che si presenta con il pettorale di leader della classifica di specialità, Marta Bassino, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Laura Pirovano e Ilaria Ghisalberti. Prima manche alle 9.30, la seconda alle 12.30. Stessi orari per lo slalom. La pista barrata nei giorni scorsi verrà salata, perchè le previsioni parlano di forti piogge nel corso della notte, mentre nelle prime ore di sabato è attesa una nevicata. “In gigante finora sono stata molto regolare, abbiamo fatto la metà delle gare e la strada è ancora lunga, ma sono partita bene – le impressioni alla vigilia della Brignone – Troveremo una neve salata e per me sono condizioni buone. Stavolta non farò lo slalom di domenica, preferisco andare a Passo San Pellegrino dove potrò girare due giorni in supergigante prima della tappa di Altenmarkt, dove ci saranno una discesa e due supergiganti. Non perdiamo di vista l’obiettivo che quest’anno sono i giganti e supergiganti”. Per Marta Bassino Kranjska Gora “è una gara sempre tosta, le previsioni parlano di pioggia e di conseguenza avremo tanto sale in pista, bisognerà tenere duro. Ho bellissimi ricordi su questa pista, tre anni fa vinsi due gare in due gironi, quest’anno arrivo in una condizione totalmente diversa, mi sento bene ma tutte le cadute e le uscite ti tolgono un pochino di fiducia, quindi devo aggrapparmi a quello che ho dentro di me e migliorare le cose”. Sofia Goggia, complice il ritiro di Tessa Worley, partirà per la prima volta dopo tanto tempo fra le 15: “Credo sia la naturale continuazione del percorso intrapreso, mi aspettavo questa crescita ma soprattutto era fondamentale per me dare continuità a questo percorso, che mi consente di tenere alta la competitività nelle discipline veloci. I prossimi due mesi e mezzo saranno molto importanti per me perchè ci saranno tante gare a me adatte”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).