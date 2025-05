Btp Italia, conclusa la ventesima emissione: raccolti 8,8 mld

Roma, 30 mag. (askanews) – Conclusa la ventesima emissione del Btp Italia. Sono stati raccolti circa 8,8 miliardi di euro. Lo rende noto il ministero dell’Economia e delle finanze.

“E’ stato pari a 8.790,678 milioni di euro il valore corrispondente di Btp Italia acquistati da piccoli risparmiatori (retail) e investitori istituzionali durante il periodo di collocamento del titolo indicizzato all’inflazione (Indice Foi, Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi), iniziato lo scorso 27 maggio 2025 e concluso oggi, 30 maggio, alle ore 12”, spiega il Mef.

Il nuovo titolo ha scadenza a 7 anni – data godimento 4 giugno 2025 e data scadenza 4 maggio 2032 – e un tasso cedolare (reale) annuo definitivo pari all’1,85%, pagato in due cedole semestrali, mentre il regolamento dell’operazione avverrà lo stesso giorno del godimento del titolo.

L’importo emesso, 8.790,678 milioni di euro, coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sul Mot (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) attraverso Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banco Bpm.

In particolare, nel corso della prima fase del collocamento (dedicata a investitori individuali e affini), dal 27 al 29 maggio, sono stati conclusi 190.125 contratti per un controvalore pari a 6.533,255 milioni di euro. Il taglio medio dei contratti è risultato pari a 34.363 euro. La seconda fase, dedicata agli investitori istituzionali, che si è svolta nell’arco di 2 ore nella giornata odierna, ha registrato 192 contratti per un controvalore complessivo domandato interamente accolto, pari a 2.257,423 milioni di euro.