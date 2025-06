Milano, 25 giu. (askanews) – Buona la prima per Emily Armstrong, i Linkin Park conquistano Milano con un live incredibile, il primo in Italia dopo 8 anni. È stata un’altra serata memorabile per gli I-Days Milano Coca-Cola all’Ippodromo Snai La Maura i Linkin Park sono tornati nel nostro paese per l’unica data italiana del loro “From Zero World Tour”, il primo dopo l’uscita dell’album “From Zero”, il primo dopo l’arrivo della nuova voce.

Uno show sold out di due ore durante il quale la band americana – composta da Mike Shinoda (voce, chitarra e tastiere), Brad Delson (chitarra), Joe Hahn (Dj), Dave Farrell (basso), Colin Brittain (batteria) e Emily Armstrong (voce) – ha incantato i 78mila spettatori presenti, con un set diviso in 5 atti che ha ripercorso la sua lunga carriera (compresi brani ormai iconici come “What I’ve done”, “Numb” e “In The end” che il pubblico ha cantato in coro scandendo ogni parola come il grido di una intera generazione), senza dimenticare le canzoni del nuovo album.

Emozionata ma determinata Emily Armstrong ha spinto molto senza avere intenzione di sostituire Chester, ma ha voluto dare las sua personale e originale intrepretazione dei brani della band che ha conquistato il pubblico. A metà concerto i fan le cantano “sei bellissima”, lei stupita non capisce ma ringrazia.

I Linkin Park hanno dato appuntamento al pubblico italiano esattamente tra 365 giorni: il 26 giugno 2026 alla Visarno Arena di Firenze.

Ad accompagnare il pubblico fin dal pomeriggio tre opening act che hanno saputo adempiere perfettamente al ruolo di scaldapubbico: la band heavy metal canadese SPIRITBOX anticipata dalla band alt-rock emo JIMMY EAT WORLD e dal rapper e produttore di New York JPEGMAFIA.

Ad eccezione dei Duran Duran, anche quest’anno gli artisti internazionali impegnati nei loro world tour hanno scelto di fare tappa a Milano, negli spazi dei due Ippodromi (Snai San Siro e Snai La Maura), per portare in Italia la loro musica, confermando anche quest’anno il capoluogo lombardo come la capitale italiana della grande musica live.

E’ accaduto con gli IMAGINE DRAGONS che hanno inaugurato lo spazio davanti ad oltre 78mila fan lo scorso 27 maggio e hanno confermato la scelta di voler essere a Milano anche JUSTIN TIMBERLAKE, DUA LIPA, LINKIN PARK, OLIVIA RODRIGO e POST MALONE, headliner di una manifestazione che può vantare una proposta musicale sempre più eclettica a conferma dello spirito innovativo che caratterizza gli I-Days dalla sua ideazione nel 1999.

Dopo Justin Timberlake (una vera masterclass del pop mondiale davanti ad oltre 30 mila fan che per giorni hanno condiviso sui social video e commenti entusiastici del ritorno in Italia della star americana dopo 18 anni di attesa), DUA LIPA (70 mila fan in delirio per la nuova dea del pop che ha ammaliato il pubblico con una serata tra hit mondiali, cambi d’abito e perfino la cover di Raffaella Carrà), i DURAN DURAN (20 mila persone che hanno festeggiato l’ultima tappa italiana del gruppo più iconico degli anni ’80 intonando dalla prima all’ultima canzone tutti i successi degli oltre 40 anni di carriera) e i LINKIN PARK, martedì 15 luglio sarà la pop star americana OLIVIA RODRIGO ad approdare a Milano sul palco dell’Ippodromo Snai San Siro poche settimane dopo la sua attesa esibizione da headliner al Glastonbury Festival.

Ad aprire la giornata saranno il duo indie-rock britannico WET LEG, vincitore di due Grammy Awards e due Brit Awards, precedute dall’artista alternative pop GIRL IN RED.

Prossimi appuntamente di questa edizione degli I-Days Milano Coca-Cola martedì 15 luglio sarà la pop star americana Olivia Rodrigo poche settimane dopo la sua attesa esibizione da headliner al Glastonbury Festival e poi i Post Malone mercoledì 27 agosto sul palco dell’Ippodromo Snai San Siro per l’unica data italiana del “Big ass world tour” che ad aprile ha fatto tappa anche al Coachella in California. Prima di lui sul palco il cantautore e rapper statunitense JELLY ROLL.