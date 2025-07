BYD presenta Leo, il nuovo Avatar AI che rivoluziona scelta auto ideale

MILANO (ITALPRESS) – BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia, presenta Leo, il nuovo Avatar AI: un assistente digitale evoluto, basato su intelligenza artificiale generativa, progettato per accompagnare ogni utente nella scelta dell’auto. Una vera rivoluzione nel customer journey del settore automotive, che combina tecnologia avanzata, empatia e personalizzazione in un’unica esperienza.

Il nome Leo è stato scelto per la sua semplicità e universalità: facile da pronunciare in ogni lingua, rappresenta la volontà di BYD di creare un’interazione accessibile, amichevole e inclusiva per utenti italiani che parlano anche altre lingue. Leo guida l’utente lungo un percorso completamente personalizzato, analizzando preferenze, abitudini di guida ed esigenze quotidiane. Grazie a un’interfaccia generativa e dinamica, consiglia il modello di veicolo elettrico più adatto, rendendo comprensibili anche aspetti complessi come autonomia, ricarica e costi.

“Con Leo abbiamo voluto umanizzare il nostro brand attraverso un’interazione empatica e personalizzata, senza rinunciare alla nostra identità tecnologica – ha dichiarato Daniele De Leonardis, Marketing Director di Byd per l’Italia e Digital Marketing Director per l’Europa – E’ l’espressione perfetta del nostro posizionamento: unire innovazione avanzata e accessibilità per creare un’esperienza realmente significativa per ogni utente.”



Dotato di tecnologie avanzate di natural language processing ed emotional intelligence, Leo interagisce in modo naturale, empatico e proattivo. E’ capace di rispondere a dubbi, anticipare bisogni e offrire suggerimenti personalizzati, trasformandosi in un vero consulente virtuale, disponibile 24/7.

Al centro dell’esperienza c’è un Digital Human realistico e animato: Leo appare su piattaforme digitali o ambienti fisici, interagendo in tempo reale, mostrando contenuti multimediali e accompagnando l’utente fino alla decisione finale d’acquisto.

Grazie all’analisi costante dei dati, Leo apprende dai comportamenti, dalle domande frequenti e dal sentiment degli utenti, ottimizzando progressivamente le sue risposte e raccomandazioni.

Un sistema in continuo miglioramento, pensato per offrire un supporto sempre più preciso e personalizzato. Il progetto Leo è stato realizzato con il supporto tecnologico di Triplesense Reply, partner strategico di BYD nella progettazione e nello sviluppo dell’Avatar AI.

foto: ufficio stampa BYD Italia

(ITALPRESS).