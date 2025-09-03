X
<
>

Cadavere trovato in strada a Chiaia, arrestato un 36enne a Napoli

| 3 Settembre 2025 11:15 | 0 commenti

Italpress, Mezzogiorno Italpress
Share
1 minuto per la lettura

NAPOLI (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Napoli Centro hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino moldavo 36enne, accusato dell’omicidio di un uomo di origini nordafricane, ancora non compiutamente identificato e di tentata distruzione di cadavere, verificatosi tra il 24 ed il 25 agosto scorsi al di sotto del ponte di via Andrea d’Isernia, nel quartiere Chiaia.

L’indagato è stato raggiunto da un decreto di fermo successivamente convalidato dal gip, con applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. Il delitto, la cui dinamica è ancora oggetto di approfondimenti, sarebbe avvenuto al culmine di una lite scaturita per futili motivi.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-
(ITALPRESS).

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Sostituito un vecchio ponte ferroviario a Bari, Ciliento “Guardiamo al futuro”
-------------------------
Sorpreso con 80kg di cocaina, arrestato a Scampia un 25enne napoletano
-------------------------
Sciame sismico ai Campi Flegrei, nella notte una scossa di terremoto di magnitudo 4
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA