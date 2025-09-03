Cadavere trovato in strada a Chiaia, arrestato un 36enne a Napoli

NAPOLI (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Napoli Centro hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino moldavo 36enne, accusato dell’omicidio di un uomo di origini nordafricane, ancora non compiutamente identificato e di tentata distruzione di cadavere, verificatosi tra il 24 ed il 25 agosto scorsi al di sotto del ponte di via Andrea d’Isernia, nel quartiere Chiaia.

L’indagato è stato raggiunto da un decreto di fermo successivamente convalidato dal gip, con applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. Il delitto, la cui dinamica è ancora oggetto di approfondimenti, sarebbe avvenuto al culmine di una lite scaturita per futili motivi.

