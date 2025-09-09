Caffo (Telefono Azzurro): l’AI una sfida, va governata per bambini

Reggio Emilia, 9 set. (askanews) – L’arrivo prepotente dell’intelligenza artificiale “è in parte una grande occasione, ma va governata”. Per questo “credo che gli adulti e i ragazzi insieme debbano affrontare questa sfida”. Lo ha detto il neuropsichiatra e presidente di Telefono Azzurro Ernesto Caffo, a margine di un dibattito alla Festa nazionale dell’Unità a Reggio Emilia, parlando dell’intelligenza artificiale.”L’arrivo prepotente dell’intelligenza artificiale è in parte una grande occasione, ma va governata. Va governata pensando anche allo sviluppo di questo strumento che va non solo conosciuto, ma gestito con molta attenzione”, ha spiegato Caffo. “Da una parte occorre evitare che i bambini troppo piccoli accedano a questo strumento. Bisogna far sì che i ragazzi possano avvicinarsi a questo strumento, conoscerlo, gestirlo e anche costruire insieme al mondo degli adulti delle proposte”.Il presidente di Telefono Azzurro ha messo in guardia sui rischi: “Come il cambiamento delle immagini, creare talvolta degli scherzi e forme di bullismo che possono danneggiare dei ragazzi e bambini adolescenti. C’è da fare un gran lavoro educativo. Occorre avere delle regole nuove costruite tra istituzioni e mondo delle aziende, perché certi limiti vanno definiti”, ha aggiunto.Sul divieto del cellulare a scuola, Caffo ha precisato: “Il nostro sforzo è quello di far sì che i ragazzi possano usare questi strumenti, essere responsabili di loro stessi, usarli per quello che è necessario, non essere attratti dagli algoritmi. Il problema è di governare questi processi con grandissima attenzione del mondo degli adulti”.