Calabria, Meloni dedica il libro al “patriota Thomas, non mollare”

1 Ottobre 2025

Lamezia Terme, 30 set. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta sul palco a Lamezia Terme dove il centrodestra ha chiuso la campagna elettorale per la riconferma di Roberto Occhiuto.Quando un giovane sostenitore di Fratelli d’Italia ha chiesto alla premier una dedica sul suo libro “Io sono Giorgia”, Meloni si è ingionocchiata, ha preso il volume, e ha scritto “Al patriota Thomas, non mollare. Giorgia Meloni”.

