Calcio, Ademola Lookman torna in gruppo: l’Atalanta volta pagina

Roma, 18 set. (askanews) – Ademola Lookman è tornato a pieno regime con il gruppo. L’attaccante nigeriano si è allenato per la prima volta dall’inizio del ritiro sotto la guida di mister Ivan Juric, chiudendo definitivamente la parentesi degli scambi verbali a distanza, degli “scioperi” e delle speculazioni sul suo possibile trasferimento all’Inter, sul quale poi la società bergamasca aveva posto il veto finale.
I segnali di apertura erano arrivati già fra domenica e lunedì, fino a sfociare in un colloquio decisivo prima della partenza per Parigi. Questa mattina, il confronto finale con Juric ha sancito la volontà di Lookman di voltare pagina, pronto a dare il 100% come richiesto dal tecnico e dalla società.

Prima dell’allenamento, l’attaccante ha parlato anche con la squadra, raccontando di aver vissuto un’estate complicata, ma di aver ritrovato serenità e motivazioni. Dopo le spiegazioni, Lookman si è unito alla seduta post-Psg, segnando un chiaro passo avanti verso la normalità.
Alla vigilia della sfida di Champions, capitan De Roon aveva già aperto le porte al rientro: ora Atalanta e numero 11 guardano avanti insieme. Per il weekend a Torino potrebbe arrivare la prima convocazione, chiudendo così un capitolo delicato e aprendo una nuova pagina in vista della stagione.

