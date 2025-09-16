Calcio, Allegri, una giornata squalifica per il rosso a Bologna

Roma, 16 set. (askanews) – La cacciata contro il Bologna, la prima in questa seconda avventura al Milan, costa una giornata di squalifica e una multa per Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero, che si è levato la giacca ed è andato muso a muso col quarto uomo in occasione del rigore tolto col VAR per evidente fallo su Nkunku, è stato espulso dall’arbitro Marcenaro per proteste: questo gli costerà la panchina in occasione del match di sabato sera alle 20.45 tra Udinese e Milan alla Dacia Arena.

Squalifica di una giornata e ammenda di 10mila euro “per avere, al 45° del secondo tempo, criticato in modo irrispettoso l’operato del VAR, dopo la notifica del provvedimento di espulsione contestava in maniera plateale il Quarto Ufficiale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”, si legge nel comunicato del Giudice Sportivo.