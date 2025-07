Calcio, Atalanta parte senza Juric, in ospedale per una infezione

Roma, 15 lug. (askanews) – L’Atalanta ha dato il via alla nuova stagione con gli allenamenti iniziati oggi, martedì 15 luglio. La squadra si è radunata per iniziare la preparazione ma non c’era Ivan Juric, nuovo allenatore che ha preso le eredità di Gian Piero Gasperini. Il tecnico ex Roma non era presente in quanto è stato ricoverato per un problema alle vie aeree.

L’ex calciatore è stato sottoposto, come si legge nel comunicato diramato dal club, “a ricovero presso il presidio Ospedaliero Bolognini di Seriate nel reparto di Otorinolaringoiatria diretto dal Dottor Davide Panciera a seguito di una grave infiammazione delle vie aeree superiori, complicata da un’infezione batterica dell’epiglottide trattata con terapia antibiotica endovenosa”.

Il quadro clinico attuale è in netto miglioramento con l’allenatore che dovrebbe essere dimesso nei prossimi giorni.

Di seguito il comunicato pubblicato dall’Atalanta in merito alle condizioni di Juric. “Atalanta BC comunica che l’allenatore Ivan Juric nei giorni scorsi è stato sottoposto a ricovero presso il presidio Ospedaliero Bolognini di Seriate nel reparto di Otorinolaringoiatria diretto dal Dottore Davide Panciera a seguito di una importante infiammazione delle vie aeree superiori, complicata con un’infezione batterica dell’epiglottide trattata con terapia antibiotica endovenosa”. La nota prosegue. “Il quadro clinico attuale è in netto miglioramento ed è prevista una dimissione protetta già nei prossimi giorni”.