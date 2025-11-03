X
Calcio, classifica Serie A: Napoli in testa da solo

| 3 Novembre 2025 12:03 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 3 nov. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Milan-Roma 1-0

Decima giornata: Udinese-Atalanta 1-0, Napoli-Como 0-0, Cremonese-Juventus 1-2, Verona-Inter 1-2, Fiorentina-Lecce 0-1, Torino-Pisa 2-2, Parma-Bologna 1-3, Milan-Roma 1-0, lunedì 3 novembre ore 18.30 Sassuolo-Genoa, ore 20.45 Lazio-Cagliari.

Classifica: Napoli 22, Roma, Inter, Milan 21, Juventus, Bologna 18, Como 17, Udinese 15, Cremonese 14, Sassuolo, Atalanta, Torino 13, Lazio 12, Cagliari, Lecce 9, Parma 7, Pisa 6, Verona, 5, Fiorentina 4, Genoa 3.

Undicesima giornata: venerdì 7 novembre ore 20.45 Pisa-Cremonese, sabato 8 novembre ore 15 Como-Cagliari, Lecce-Verona, ore 18 Juventus-Torino, ore 20.45 Parma-Milan, domenica 9 novembre ore 12.30 Atalanta-Sassuolo, ore 15 Genoa-Fiorentina, Bologna-Napoli, ore 18 Roma-Udinese, ore 20.45 Inter-Lazio.

