Calcio, è ufficiale: De Rossi nuovo allenatore del Genoa

Roma, 6 nov. (askanews) – Daniele De Rossi è il nuovo allenatore del Genoa. Il club rossoblù ha ufficializzato l’arrivo dell’ex Spal e Roma, che ha già incontrato i suoi nuovi calciatori, dirigerà nel pomeriggio il primo allenamento e domani verrà presentato. Domenica il primo impegno contro la Fiorentina, anche se De Rossi non potrà essere in panchina per squalifica. Contratto fino al termine del campionato con opzione di rinnovo in caso di salvezza