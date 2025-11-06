X
<
>

Calcio, è ufficiale: De Rossi nuovo allenatore del Genoa

| 6 Novembre 2025 13:54 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 6 nov. (askanews) – Daniele De Rossi è il nuovo allenatore del Genoa. Il club rossoblù ha ufficializzato l’arrivo dell’ex Spal e Roma, che ha già incontrato i suoi nuovi calciatori, dirigerà nel pomeriggio il primo allenamento e domani verrà presentato. Domenica il primo impegno contro la Fiorentina, anche se De Rossi non potrà essere in panchina per squalifica. Contratto fino al termine del campionato con opzione di rinnovo in caso di salvezza

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDIZIONI DIGITALI