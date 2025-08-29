Calcio, Europeo femminile 2029: l’Italia ritira la candidatura

Roma, 29 ago. (askanews) – La Figc ha ritirato la manifestazione d’interesse per l’organizzazione dell’Europeo femminile del 2029. Entro le 18 di ieri andava convertita in un’effettiva candidatura, ma la scelta è stata quella di fare un passo indietro. Restano in corsa Danimarca e Svezia (candidatura congiunta), Germania, Polonia e Portogallo, opzioni tra le quali la Uefa sarà chiamata a scegliere nel Comitato Esecutivo del prossimo 3 dicembre a Nyon. Alla base della scelta – è quello che trapela da via Allegri secondo quanto scrive la gazzetta dello sport – una valutazione concreta sul ritardo dal punto di vista dell’impiantistica rispetto alle altre candidature (soprattutto quella scandinava, che viene accreditata come favorita anche per una sorta di rotazione nell’assegnazione delle fasi finali di grandi competizioni continentali)