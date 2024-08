Calcio femminile, Como Women annuncia nuovo team dirigenziale

Roma, 19 ago. (askanews) – FC Como Women – squadra che parteciperà alla Serie A di calcio femminile, il cui inizio è fissato per venerdì 31 agosto – ha annunciato la nomina del suo nuovo team dirigenziale, con decorrenza da oggi. Questo cambiamento fa parte della strategia di Mercury/13, il fondo internazionale che lo scorso marzo ha rilevato il club, e ne riflette l’impegno nell’introdurre talenti innovativi nel settore sportivo, commerciale e del digital media, incorporando professionisti di alto profilo con nuove e fresche prospettive e comprovata esperienza professionale.

Elena Mirandola entra a far parte di FC Como Women come ceo, portando con sé un background distintivo nel settore dei digital media, del marketing e della tecnologia. Attualmente riconosciuta come leader internazionale del settore, arriva a Como dopo aver ricoperto dal 2021 il ruolo di Managing Director in Alkemy SpA, società italiana che si occupa di trasformazione digitale e di consulenza strategica.

Con una solida esperienza manageriale nell’ambito dell’organizzazione operativa e della gestione della sicurezza dei piccoli e grandi eventi sportivi, Mauro Ferrara assume il ruolo di COO di FC Como Women. Nel 2000 ha iniziato un percorso professionale con FC Internazionale, dove inizialmente ha ricoperto ruoli operativi all’interno dell’organizzazione Stadio San Siro fino al raggiungimento della qualifica di delegato alla sicurezza e responsabile organizzativo dell’evento partita allo stadio. Dal 2014 ha gestito le infrastrutture sportive del Club, coordinando tutti i referenti operativi dei vari siti sportivi della società e occupandosi in prima persona della gestione quotidiana e della ristrutturazione del centro sportivo della prima squadra ad Appiano Gentile. Ha lavorato anche con il Milan e lo Spezia.

“La nostra priorità principale, da quando Como Women è diventato il nostro club inaugurale nel portafoglio, è stata trovare leader eccezionali che potessero aiutarci a costruire questo club come uno dei principali team di calcio femminile in Italia” ha detto il Co-CEO & Co Founder Mario Malavè. “Abbiamo condotto con orgoglio un processo trasparente e siamo stati davvero onorati dalla qualità e dalla diversità dei background tra i candidati. Sono entusiasta di avere Elena e Mauro con noi in questa missione molto ambiziosa”.