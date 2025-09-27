Calcio femminile, la Juve batte la Roma e vince la Serie Women’s Cup

Roma, 27 set. (askanews) – La Juventus batte la Roma e conquista la prima edizione della Serie A Women’s Cup, la nuova competizione che inaugura la stagione del calcio femminile. Allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, davanti a 2.200 spettatori, le campionesse d’Italia superano 3-2 le giallorosse al termine di una finale combattuta ed emozionante. La squadra di Max Canzi parte alla grande e dopo cinque minuti è già in vantaggio: cross di Lindsey Thomas, un ex, dalla destra e correzione vincente sotto misura dell’attaccante danese Amalie Vangsgaard. La reazione delle ragazze di Luca Rossettini non tarda ad arrivare e dopo due pali nella stessa azione la norvegese Emilie Haavi trova il pareggio con una grande giocata individuale. Si va all’intervallo con il risultato in equilibrio ma nella ripresa la Juventus torna nuovamente avanti: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Barbara Bonansea trova la deviazione vincente e batte Olivie Lukáová. La Roma non ci sta e dopo dieci minuti riporta la partita di nuovo in equilibrio, grazie a un colpo di testa del capitano Manuela Giugliano che trova l’angolino sul cross di Haavi. I supplementari sembrano lo sbocco naturale di una partita corsa via sul filo dell’equilibrio, ma in pieno recupero ancora Vangsgaard, sempre sugli sviluppi di un calcio d’angolo, trova il tap-in vincente sotto misura e regala il trofeo alle campionesse d’Italia.

Juventus-Roma 3-2 (p.t. 1-1)

Juventus: Peyraud-Magnin; Lenzini (Cascarino 74′), Salvai (Kullberg 86′), Harviken; Thomas, Brighton (Godo 65′), Schatzer (Rosucci 74′), Bonansea; Tatiana Pinto; Girelli (Cambiaghi 86′), Vangsgaard All. Canzi

Roma: Lukáová; Di Guglielmo, Van Diemen, Heatley, Veje (Corelli 90’+4′); Giugliano, Rieke, Kuhl (Greggi 60′); Bergamaschi (Viens 60′), Pilgrim (Babajide 83′), Haavi All. Rossettini

MARCATRICI: Vangsgaard (J) 5′, Haavi (R) 30′, Bonansea (J) 69′, Giugliano (R) 79′, Vangsgaard (J) 90’+2′

AMMONITE: Brighton (J)