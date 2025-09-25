X
Calcio, Genoa-Empoli 3-1, rossoblu ai quarti di finale di Coppa

25 Settembre 2025

Roma, 25 set. (askanews) – Il Genoa batte in rimonta l’Empoli e passa agli ottavi di finale di Coppa Italia dove troverà l’Atalanta. I gol di Frendrup, Marcandalli ed Ekhator ribaltano l’iniziale vantaggio di Saporiti su punizione per il 3-1 finale. Completa il turno Torino-Pisa alle 21.00.

In attesa delle ultime due sfide dei sedicesimi, questi sono gli ottavi di finale già certi.

Parte sinistra:
Juventus-Udinese
Lazio-Milan
Bologna-Parma
Atalanta-Genoa

Parte destra:
Napoli-Cagliari
Inter-Venezia
Fiorentina-Como

