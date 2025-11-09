Calcio, Genoa-Fiorentina 2-2 all’esordio per De Rossi e Vanoli

Roma, 9 nov. (askanews) – Finisce 2-2 tra Genoa e Fiorentina esordio per De Rossi e Vanoli sulle rispettive panchine. Prima uscita casalinga con reti per i rossoblù, senza gol al Ferraris prima di oggi. Fiorentina ancora a zero vittorie in questo campionato. Primo tempo scialbo, senza grandi occasioni, ma un gol per parte. Il vantaggio è genoano con il solito Østigård, autore del gol da tre punti a Reggio Emilia, nuovamente di testa su calcio piazzato calciato da Martin. Tre minuti più tardi il pari viola con il grande ex della gara Albert Guðmundsson dal dischetto, concesso per un fallo di mano di Lorenzo Colombo. Il gol del difensore è la prima rete realizzata dal Genoa in casa in questa stagione.

Nella ripresa parte bene il Genoa, che si riceve un penalty a favore su cui si presenta Colombo. L’attaccante rossoblù si lascia ipnotizzare da De Gea. Al 57esimo errore di Mercandalli con Sohm che serve Piccoli, pronto a insaccare alle spalle di Leali. Tre minuti più tardi il pari rossoblù con Lorenzo Colombo, arrivato da una carambola in area di rigore. Nel finale De Gea salva la Fiorentina dall’ennesima sconfitta stagionale.