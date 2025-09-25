Calcio, il Monza è americano: finisce l’era Berlusconi

Roma, 25 set. (askanews) – Il Monza è ufficialmente americano. Fininvest e il fondo statunitense Beckett Layne Ventures hanno comunicato di aver perfezionato il primo closing dell’operazione già annunciata il 1 luglio scorso. BLV ha assunto il controllo del club con l’80% delle azioni, Fininvest resterà azionista del club con una quota del 20% che verrà ceduta sempre allo stesso fondo entro il giugno 2026.