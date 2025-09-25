X
<
>

Calcio, il Monza è americano: finisce l’era Berlusconi

| 25 Settembre 2025 14:21 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 25 set. (askanews) – Il Monza è ufficialmente americano. Fininvest e il fondo statunitense Beckett Layne Ventures hanno comunicato di aver perfezionato il primo closing dell’operazione già annunciata il 1 luglio scorso. BLV ha assunto il controllo del club con l’80% delle azioni, Fininvest resterà azionista del club con una quota del 20% che verrà ceduta sempre allo stesso fondo entro il giugno 2026.

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDICOLA