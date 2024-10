Calcio, Italia-Israele 4-1 Final 8 di Nations League a un passo

Roma, 14 ott. (askanews) – L’Italia travolge Israele nella quarta partita della Nations League e, dopo il successo in Francia, su Israele a Budapest ed il pareggio a Roma con la Bulgaria arriva una vittoria importante contro la Nazionale della stella di David. Azzurri al comando del girone con 10 punti davanti alla Francia con 9 punti, al Belgio con 4 ed a Israele con 0 punti. Una vittoria che praticamente vale la final eight di Nations League L’Italia soffre gli israeliani soltanto in avvio. Poi lo spartito del match cambia. Al 36′ la girata di testa di Retegui finisce fuori. Due minuti dopo l’Italia passa: Tonali viene steso in area, è calcio di rigore che Retegui trasforma. Il raddoppio dell’Italia al 54′: Dagli sviluppi di un calcio di punizione di Raspadori, Di Lorenzo salta più in alto di tutti e batte di testa Glazer. Al 66′ Israele accorcia: Direttamente da calcio d’angolo Abu Fani mette in rete con Vicario disturbato da Baltaxa ma per l’arbitro è tutto regolare. Al 73′ arriva il gol azzurro: Ancora Dimarco da sinistra crossa sempre rasoterra, di prima intenzione Frattesi batte Glazer. Il sigillo azzurro al 79′. Altra bellissima azione dell’Italia, Maldini per Udogie, cross arretrato, arriva Di Lorenzo che controlla, calcia e segna la sua doppietta