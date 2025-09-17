Calcio, la Supercoppa Italiana si gioca a Riad dal 18 al 22 dicembre

Roma, 17 set. (askanews) – La Supercoppa Italiana torna a Riad. La competizione, giunta alla sua 38ª edizione, si disputerà con la formula a quattro squadre dal 18 al 22 dicembre.

Il programma prevede due semifinali e la finale: il 18 dicembre si sfideranno Napoli e Milan, il giorno dopo Bologna e Inter. Le vincenti si contenderanno il trofeo nella finale del 22 dicembre.

Per il calcio italiano sarà l’ennesima vetrina internazionale, con i campioni d’Italia, i vincitori della Coppa Italia e le migliori classificate in Serie A a rappresentare il massimo livello del nostro campionato davanti al pubblico saudita.