Calcio, Lecce-Verona 0-0, tante occasioni, nessun gol

Roma, 8 nov. (askanews) – Lecce e Verona spingono e ci provano a lungo a sbloccare la partita, ma nessuna delle due riesce a trovare la chiave per aprire il match. Il Lecce intravede la possibilità di vittoria negli ultimi dieci minuti quando Camarda si guadagna un rigore, ma poi il Var interviene cambiando la decisione del campo. Il Verona resta (al pari della Fiorentina) l’unica senza vittorie in campionato.
