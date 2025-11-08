X
<
>

Calcio, Lecce-Verona 0-0, tante occasioni, nessun gol

| 8 Novembre 2025 17:56 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 8 nov. (askanews) – Lecce e Verona spingono e ci provano a lungo a sbloccare la partita, ma nessuna delle due riesce a trovare la chiave per aprire il match. Il Lecce intravede la possibilità di vittoria negli ultimi dieci minuti quando Camarda si guadagna un rigore, ma poi il Var interviene cambiando la decisione del campo. Il Verona resta (al pari della Fiorentina) l’unica senza vittorie in campionato.

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDIZIONI DIGITALI