Calcio, Marotta: “Siamo l’Inter supereremo momenti difficili”

Roma, 4 giu. (askanews) – “Siamo l’Inter, siamo un’Inter forte, lo zoccolo duro ricco di valori, sapremo superare anche questo momento imprevisto e di difficoltà, ma che non ci spaventa”. Così il presidente dell’Inter Beppe Marotta sul futuro della squadra nerazzurra dopo l’addio di Simone Inzaghi al ritorno in sede dopo il funerale di Ernesto Pellegrini, il presidente dello scudetto dei record della stagione 1988-89 scomparso sabato scorso all’età di 84 anni, nella basilica di Sant’Ambrogio a Milano. “Lavoriamo per il bene dell’Inter e lo faremo con la passione, la determinazione e il senso di appartenenza che abbiamo sempre dimostrato in questi anni” conclude.