Calcio, Mourinho a rischio esonero ma la Roma smentisce

Roma, 7 ott. (askanews) – Tensione a Roma sul futuro di José Mourinho. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport (a firma del direttore Ivan Zazzaroni), José Mourinho rischierebbe l’esonero in caso di sconfitta a Cagliari. Dan Friedkin, secondo quanto ricostruito dal quotidiano romano, sarebbe stato pronto a mandare via l’allenatore già dopo la sconfitta 4-1 a Genova e l’intervento di Tiago Pinto avrebbe evitato l’esonero. Sempre secondo il Corsport, in caso di separazione da Mourinho la proprietà avrebbe individuato in Hans-Dieter Flick (ex Ct della Germania) il mone del possibile sostituto. Notizia che la Roma ha definito “Fake” e non ci sarebbe mai stato alcun contatto tra la proprietà americana, in particolare Dan Friedkin, e il tecnico tedesco Flick.

Sempre in mattinata, sono circolate delle dichiarazioni di Mourinho sul suo futuro (risalenti a 3 giorni fa come scrive Sky Sport). “Sono a Roma, sono concentrato sulla Roma e darò tutto fino al mio ultimo giorno qui. Poi nessuno conosce il futuro, però la mia convinzione è anche che lavorerò in Arabia. Non so quando ma sono piuttosto sicuro che è una cosa che farò certamente”. Lo ha detto in un’intervista al un programma arabo “elhekayashow” in occasione della partnership tra il club giallorosso e Riyad Season (dunque un’intervista rilasciata davanti a tutta la dirigenza, in un evento ufficiale Roma).