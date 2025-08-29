X
Calcio, Mourinho lascia il Fenerbahce: contratto risolto

| 29 Agosto 2025 11:42 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 29 ago. (askanews) – José Mourinho non è più l’allenatore del Fenerbahçe: dopo 62 partite e una media di 2,02 punti per partita conquistati, è terminata quindi l’esperienza dello Special One in Turchia. Questo il comunicato del club turco: “Il Fenerbahçe Spor Kulübü comunica che la collaborazione con José Mourinho, che ha ricoperto il ruolo di allenatore della nostra Prima Squadra di Calcio Professionistico a partire dalla stagione 2024-2025, è giunta al termine. Ringraziamo il sig. Mourinho per l’impegno e i contributi offerti alla nostra squadra fino ad oggi, e gli auguriamo il meglio per la sua carriera futura”

468

