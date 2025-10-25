Calcio, Parma e Como non si fanno male: al Tardini finisce 0-0

Roma, 25 ott. (askanews) – Parma e Como si dividono la posta in palio al “Tardini” al termine di una partita combattuta, nervosa, a tratti confusa ma comunque viva fino all’ultimo secondo. Finisce 0-0, un pareggio che lascia l’amaro in bocca soprattutto ai gialloblù, più intraprendenti nel complesso e vicini al gol in diverse occasioni, ma che conferma la solidità e la compattezza del Como di Cesc Fàbregas, capace di resistere anche dopo l’uscita anticipata di Álvaro Morata per infortunio.

Il Parma parte forte e al 13′ sfiora il vantaggio due volte nella stessa azione: prima il colpo di testa di Cutrone si stampa sulla traversa, poi l’ex Milan, sulla ribattuta, costringe Butez a un grande intervento nell’angolino basso. È il momento migliore dei ducali, spinti da Bernabé e Nahuel Estévez, ma imprecisi negli ultimi venti metri. Il Como si affida invece alla qualità di Lucas da Cunha e Nico Paz, senza però creare veri pericoli dalle parti di Suzuki.

Nella ripresa la partita si spezzetta. Fioccano i falli, si moltiplicano le interruzioni  prima Delprato, poi Morata, infine Kempf devono fermarsi per problemi fisici  e il ritmo ne risente. Fàbregas pesca dalla panchina Baturina e Douvikas, mentre Pecchia risponde con Hernani e Djuric per dare peso e geometrie al suo attacco.

Proprio Hernani e Benedyczak costruiscono la più grande occasione del secondo tempo: al minuto 81 Delprato trova il tempo giusto sul cross del polacco, ma Butez si supera sotto la traversa. Sul ribaltamento di fronte è invece Douvikas ad avere sul destro la palla della possibile beffa: il greco, liberato da Baturina, calcia alto da ottima posizione al 95′.