Calcio, Pisa-Udinese 0-1: decide Bravo al 14′

Roma, 14 set. (askanews) – All’Arena Garibaldi l’Udinese espugna Pisa grazie al gol di Iker Bravo al 14′, centravanti titolare al posto di Bayo e subito decisivo. La squadra di Runjaic resta imbattuta in questo avvio di campionato e aggancia la vetta, mentre i nerazzurri di Gilardino restano ancora a secco di vittorie dopo il ritorno in Serie A.

Il match si apre con il brivido: al 2′ Sava sbaglia clamorosamente in uscita e regala a Meister la chance dell’1-0, ma il centravanti non trova la porta vuota. Poco dopo Davis sfiora un gol spettacolare con l’esterno, quindi al 14′ arriva il vantaggio friulano: Atta calcia, la difesa mura ma Bravo è il più lesto a ribadire in rete da pochi passi, trasformando un rigore in movimento.

Il Pisa accusa il colpo, ma al 32′ Moreo spreca una grande occasione dopo un errore di Solet, calciando fuori da posizione favorevole. I toscani crescono nel finale di tempo ma all’intervallo l’Udinese è avanti.

Nella ripresa Gilardino cambia molto inserendo Nzola, Leris e Bonfanti. I nerazzurri spingono con Tramoni e Leris, ma Kristensen salva i bianconeri con un intervento prodigioso all’81’ su un cross velenoso di Bonfanti. Prima Ehizibue aveva sciupato il possibile raddoppio calciando malissimo a porta spalancata.

Nel finale il Pisa ci prova con generosità, sostenuto dal pubblico, ma Israel non deve compiere interventi decisivi. Dopo cinque minuti di recupero l’Udinese porta a casa tre punti pesanti, mentre i toscani restano con il rimpianto per le occasioni non sfruttate e gli errori in avvio.