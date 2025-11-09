X
Calcio, Risultati e classifica, Roma da sola in testa

| 9 Novembre 2025 20:00 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 9 nov. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Roma-Udinese 2-0

Pisa-Cremonese 1-0, Como-Cagliari 0-0, Lecce-Verona 0-0, Juventus-Torino 0-0, Parma-Milan 2-2, Atalanta-Sassuolo 0-3, Genoa-Fiorentina 2-2, Bologna-Napoli 2-0, Roma-Udinese 2-0, ore 20.45 Inter-Lazio.

Classifica: Roma 24, Napoli, Milan 22, Bologna, Inter 21, Juventus 19, Como 18, Sassuolo 16, Lazio, Udinese 15, Cremonese, Torino 14, Atalanta 13, Cagliari, Lecce 10, Pisa 9, Parma, Genoa 7, Verona 6, Fiorentina 5.

Dodicesima giornata: sabato 22 novembre ore 15 Cagliari-Genoa, Udinese-Bologna, ore 18 Fiorentina-Juventus, ore 20.45 Napoli-Atalanta, domenica 23 novembre ore 12.30 Verona-Parma, ore 15 Cremonese-Roma, ore 18 Lazio-Lecce, ore 20.45 Inter-Milan, lunedì 24 novembre ore 18.30 Torino-Como, ore 20.45 Sassuolo-Pisa.

