Calcio, risultati serie A: Udinese aggancia la Juve

1 minuto per la lettura
Roma, 25 ott. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Parma-Como 0-0, Udinese-Lecce 3-2.
Ottava giornata: Milan-Pisa 2-2, Parma-Como 0-0, Udinese-Lecce 3-2, ore 18 Napoli-Inter, ore 20.45 Cremonese-Atalanta, domenica 26 ottobre ore 12.30 Torino-Genoa, ore 15 Sassuolo-Roma, Verona-Cagliari, ore 18 Fiorentina-Bologna, ore 20.45 Lazio-Juventus.
Classifica: Milan 17, Inter, Napoli, Roma 15, Bologna, Como 13, Juventus, Udinese 12, Atalanta 11, Sassuolo, Cremonese 10, Lazio, Cagliari, Torino 8, Parma 7, Lecce 6, Verona, Pisa 4, Fiorentina, Genoa 3.
Nona giornata: martedì 28 ottobre ore 18.30 Lecce-Napoli, ore 20.45 Atalanta-Milan, mercoledì 29 ottobre ore 18.30 Como-Verona, Juventus-Udinese, Roma-Parma, ore 20.45 Bologna-Torino, Genoa-Cremonese, Inter-Fiorentina, giovedì 30 ottobre ore 18.30 Cagliari-Sassuolo, ore 20.45 Pisa-Lazio.
Ti potrebbe interessare anche:
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA