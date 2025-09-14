Calcio, Roma-Torino 0-1: decide Simeone al 59′

Roma, 14 set. (askanews) – All’Olimpico la Roma cade per la prima volta in stagione e interrompe la sua lunga striscia positiva casalinga. Nella terza giornata di Serie A il Torino di Baroni espugna Roma con un colpo da campione di Giovanni Simeone, che al 59′ inventa un destro a giro imparabile, sbloccando un match fino a quel momento equilibrato e bloccato.

Il primo tempo si chiude sullo 0-0 con poche emozioni: la Roma prova a incidere con Dybala e Soulè, ma Israel è attento e i granata chiudono bene gli spazi. Anche Simeone e Vlasic creano qualche apprensione a Svilar, che però risponde presente.

Nella ripresa, dopo un’occasione divorata da Vlasic in posizione irregolare, il Torino colpisce con Simeone, letale nel finalizzare l’azione costruita da Ngonge. La Roma reagisce con l’ingresso di Baldanzi e Ferguson, aumentando la pressione. Soulè sfiora il pari da fuori al 64′, mentre nel finale Israel diventa protagonista: all’89’ blocca il tentativo di Mancini e nei minuti di recupero salva due volte, prima su Pisilli e poi su Soulè, che non trova la porta a pochi secondi dal triplice fischio.

Finisce 0-1: il Torino torna al gol dopo oltre 500 minuti e firma un colpo pesantissimo all’Olimpico, mentre la Roma di Gasperini paga una serata imprecisa sotto porta e qualche sbavatura difensiva.