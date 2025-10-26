Calcio, Sassuolo-Roma 0-1: Dybala firma il colpo

Roma, 26 ott. (askanews) – La Roma vince di misura al Mapei Stadium e porta a casa tre punti preziosi grazie al ritorno al gol di Paulo Dybala che gli valgono l’aggancio al Napoli in testa alla classifica. L’argentino, al 16′, firma l’1-0 dopo una bella combinazione con Cristante, ribadendo in rete la respinta di Muric. È la prima rete in Serie A 2025/26 per la Joya, che sale a quota 130 in carriera nel massimo campionato, e la numero 50 da quando veste la maglia giallorossa.

Il Sassuolo di Gattuso parte forte con Fadera e Thorstvedt, ma Svilar tiene la porta inviolata. Dopo il vantaggio, la Roma prende campo e controlla con ordine fino all’intervallo, sfiorando il raddoppio su punizione ancora con Dybala.

Nella ripresa Gasperini ridisegna la squadra: fuori Tsimikas, dentro Hermoso e poi Dovbyk, che dà nuova linfa all’attacco. Pellegrini colpisce un palo al 68′, mentre Wesley e Celik sprecano due buone occasioni per chiudere il match. Nel finale, Muric salva i neroverdi sul destro del capitano giallorosso, ma la Roma tiene fino al 95′ e porta via una vittoria importante che vale la testa della classifica