Calcio, Serie A femminile: 2-0 alla Ternana, Roma campione d’Italia

Roma, 2 mag. (askanews) – La Roma batte la Ternana e conquista lo scudetto femminile, garantendosi l’aritmetica certezza del primo posto della Serie A Women Athora con due turni d’anticipo. Nella 20esima giornata, in uno Stadio Tre Fontane gremito da oltre 2.400 spettatori, le giallorosse si sono imposte 2-0 grazie a una doppietta di Manuela Giugliano, il capitano della squadra, che ha sbloccato il risultato nel primo tempo su calcio di rigore e ha raddoppiato nel secondo tempo con una splendida conclusione al volo. Una vittoria, quella delle ragazze allenate da Luca Rossettini, che rende incolmabile il distacco dalla vetta per l’Inter, attardata di 6 punti dopo la vittoria nel derby con il Milan e in svantaggio negli scontri diretti. Per la Roma è il terzo titolo femminile nelle ultime quattro stagioni: la squadra giallorossa proverà ora a centrare il “double” domenica 24 maggio, quando a Vicenza nella finale di Coppa Italia affronterà la Juventus.

“Complimenti alla Roma per la conquista dello scudetto, al termine di un campionato condotto nelle prime posizioni sin dall’inizio – le parole della presidente della Serie A Women, Federica Cappelletti -. Le mie congratulazioni vanno alla società, all’allenatore Luca Rossettini che al primo anno in una squadra femminile ha saputo centrare l’obiettivo, al suo staff e alle calciatrici, ma anche alle tifose e ai tifosi, che hanno seguito la squadra in ogni parte d’Italia e d’Europa, mostrando tutta la passione che il calcio femminile merita. Uno scudetto, quello della Roma, che arriva nella giornata in cui lo sport italiano perde un gigante come Alex Zanardi, esempio per tutte noi nell’affrontare la vita”.

ROMA-TERNANA 2-0 (1-0 p.t.)

ROMA (4-1-4-1): Baldi; Thogersen ( Piekarska 87′), Antoine, Oladipo, Bergamaschi; Giugliano; Corelli (Rieke 59′), Dragoni (Galli 75′), Greggi, Haavi (Pandini 87′); Viens (Dorsin 75′). A disp.: Lukasova, Soggiu, Veje, Heatley, Csiki, Babajide, van Diemen. All.: Rossettini

TERNANA (4-3-2-1): Schroffenegger; Martins, Pacioni, Massimino, Peruzzo (Vigliucci 81′); Pastrenge (Labate 86′), Breitner, Di Giammarino (Ciccotti 46′); Petrara, Lazaro (Gomes 46′); Pirone (Porcarelli 90’+9′). A disp.: Ghioc, Ciccioli, Cecchini, Corrado, Quazzico, Ripamonti. All.: Ardizzone

ARBITRO: Maresca di Napoli

MARCATRICI: 25′ pt rig., 71′ Giugliano

AMMONITE:

CLASSIFICA SERIE A FEMMINILE: Roma 49, Inter 43, Juventus 35, Napoli 30, Milan 29, Lazio* 27, Fiorentina* 27, Como* 26, Sassuolo 17, Parma* 16, Ternana 14, Genoa 10

*una partita in meno