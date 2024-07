Calcio, Serie A, quando saranno resi noti anticipi e posticipi

Roma, 26 lug. (askanews) – La Lega Serie A ha reso note le date in cui saranno svelati gli anticipi e i posticipi della Serie A 2024/25. Una scelta fatta “per agevolare la programmazione e la logistica dei Club e permettere ai tifosi di organizzarsi per tempo per seguire e supportare le proprie squadre”, spiega la stessa Lega in una nota.

Il prossimo 4 settembre sarà svelato il programma di anticipi e posticipi per dieci giornate (dalla 4/a alla 13/a). Il 9 ottobre tocchera’ al programma delle sei giornate tra la 14/a e la 19/a, proseguendo poi il 23 dicembre con le quattro giornate dalla 20/a alla 23/a, il 31 gennaio con le tre giornate dalla 24/a alla 26/a, il 21 febbraio con le quattro giornate dalla 27/a alla 30/a. Per concludere poi il 14 marzo con le tre giornate dalla 31/a alla 33/a e il 19 aprile con altre tre giornate dalla 34/a alla 36/a. Infine, il 9 maggio sarà svelata la programmazione di anticipi e posticipi della 37/a giornata e il 19 maggio tocchera’ alla 38/a e ultima giornata del campionato.