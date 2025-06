Calcio, ufficiale, Christian Chivu nuovo allenatore dell’Inter

Roma, 9 giu. (askanews) – Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell’Inter. È arrivata anche l’ufficialità dopo che il rumeno aveva rescisso consensualmente col Parma ed era arrivato in mattinata ad Appiano Gentile, insieme a Orlandoni e Palombo che faranno parte dello staff. “Ci sono vite che al proprio interno racchiudono una miriade di storie: ci sono vite che sanno affrontare difficoltà di ogni tipo, per ripartire ogni volta più forti e rinnovate – hanno scritto i nerazzurri nel comunicato ufficiale -. Vite che però trovano dei pilastri sui quali appoggiarsi e intorno ai quali costruire nuove esperienze ricche di significato. Nel corso della sua esistenza Cristian Eugen Chivu ha attraversato esperienze e sfide di portata enorme, vicende che l’hanno formato come uomo e professionista, legandolo in maniera indissolubile ai colori nerazzurri, che da oggi torna a rappresentare nella sua terza vita interista, da allenatore della Prima Squadra”. Nel pomeriggio il primo allenamento alla Pinetina insieme alla Primavera quasi al completo e i giocatori che non sono andati con le nazionali, ovvero Darmian, Acerbi, Valentin Carboni, Mhikitaryan, Palacios, Sebastiano Esposito e i 3 portieri. Con lui nello staff ci saranno i già citati Orlandoni e Palombo, oltre a Gianluca Spinelli, coordinatore dei portieri scelto due stagioni fa dal club, al preparatore atletico Stefano Rapetti, presente già all’Inter di Mourinho (col portoghese ha lavorato anche tra Roma e Fenerbahce), e a Mario Cecchi, il tattico che ha preferito non seguire Inzaghi nella sua avventura araba.