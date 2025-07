Calcio, Ufficiale, Lucca nuovo giocatore del Napoli

Roma, 18 lug. (askanews) – Ieri le visite mediche, oggi l’annuncio: Lorenzo Lucca è un nuovo giocatore del Napoli. Dopo una lunga giornata a Villa Stuart per i controlli, l’attaccante si è spostato verso Dimaro per raggiungere il resto della squadra e firmare il contratto. Il Napoli, per acquistare Lucca dall’Udinese, verserà 9 milioni di euro subito per il prestito oneroso di una stagione più altri 26 (bonus compresi) la prossima estate, quando eserciterà l’obbligo di riscatto. Un’operazione dunque da circa 35 milioni di euro complessivi per un giocatore espressamente richiesto da Conte. Lucca ha firmato col Napoli per i prossimi cinque anni, dunque fino al 30 giugno 2030, e guadagnerà circa 2 milioni di euro netti a stagione.. “La SSC Napoli – è scritto nella nota dei campioni d’Italia – comunica di aver acquisito in prestito con obbligo di riscatto le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lucca dall’Udinese Calcio”. Insieme al comunicato della società azzurra è arrivato anche il saluto del presidente Aurelio De Laurentiis con un tweet, suo marchio di fabbrica con i nuovi acquisti: “Bevenuto Lorenzo!”.