Calcio, Weissman estremista israeliano, niente Fortuna Dusseldorf

Roma, 5 ago. (askanews) – La società calcistica tedesca del Fortuna Düsseldorf ha annunciato di aver interrotto le trattative per l’ingaggio dell’attaccante israeliano Shon Weissman. La decisione arriva in seguito a una forte ondata di critiche da parte dei tifosi, che hanno espresso la loro disapprovazione sui social media come scrive il Jerusalem post.

L’accordo, del valore di 500.000 euro, sembrava quasi concluso, con Weissman pronto a lasciare il club spagnolo Granada per unirsi al Fortuna Düsseldorf, che milita nella seconda divisione tedesca. Tuttavia, la notizia ha scatenato la reazione dei tifosi, che hanno portato alla luce alcuni commenti dell’attaccante in cui esprimeva il suo sostegno alle operazioni delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) a Gaza in risposta all’attacco di Hamas del 7 ottobre. Alcuni hanno etichettato queste opinioni come “estreme”.

Inizialmente, il club aveva difeso Weissman, definendo la reazione dei tifosi “non in linea con il nostro spirito” e criticando il giudizio basato su un articolo di Wikipedia. Tuttavia, meno di 24 ore dopo, il Fortuna Düsseldorf ha cambiato rotta, confermando la rinuncia all’affare.

Shon Weissman ha risposto alla vicenda con un post sui suoi profili social, in cui ha cercato di chiarire la sua posizione. Ha affermato che il 7 ottobre rimane una “ferita aperta” per lui e per la sua nazione, ma ha respinto l’accusa di aver “fomentato l’odio”. Weissman ha sottolineato l’importanza di opporsi alla violenza contro civili innocenti da entrambe le parti, aggiungendo che “una persona starà sempre dalla parte del proprio Paese, qualunque cosa accada. Nessun estraneo potrà mai capire veramente quello che abbiamo passato”. Ha concluso il suo messaggio ribadendo che continuerà a portare con orgoglio la bandiera israeliana ovunque giocherà.

Questa non è la prima volta che Weissman si trova al centro di polemiche per i suoi commenti sul conflitto a Gaza. Nel 2023, la situazione lo aveva costretto a essere escluso temporaneamente dalle trasferte della sua squadra per motivi di sicurezza.

Weissman, che ha iniziato la sua carriera nel Maccabi Haifa, si è trasferito in Europa nel 2019. Dopo un’ottima stagione in Austria con il Wolfsberger AC, dove ha segnato 30 gol in 31 partite, è approdato in Spagna, giocando prima nel Real Valladolid e poi nel Granada.