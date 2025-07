Caldo, Calderone: Protocollo con parti sociali dà risposta importante

Roma, 2 lug. (askanews) – “Con la sottoscrizione del Protocollo caldo al ministero del Lavoro, le parti sociali hanno dato una risposta importante ai lavoratori e alle imprese, in un momento certamente eccezionale. Le nostre priorità sono la salute e la sicurezza durante lo svolgimento delle attività lavorative e, in particolare, quelle che devono essere necessariamente svolte all’aperto”. Lo ha affermato il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone in un videomessaggio.

“È un protocollo che può aprirsi a ulteriori adesioni, a ulteriori condivisioni, che promuove le buone pratiche al fine scongiurare gli infortuni, come anche eventi e condizioni di malessere, connessi a questo trimestre estremo. L’obiettivo – ha proseguito – è coniugare la prosecuzione delle attività lavorative con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità con cui si lavora”.

“Questo protocollo intende valorizzare le iniziative contrattuali assunte in sede nazionale di categoria, territorio o aziende. E vuole essere un punto di riferimento per gli eventuali provvedimenti adottati dalle amministrazioni locali. Il lavoro non finisce certamente qui – ha concluso Calderone – perché questo protocollo sarà recepito di un decreto ministeriale che adotterò nei prossimi giorni”.