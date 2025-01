Calenda: “Azione da sempre favorevole a separazione delle carriere”

Genova, 16 gen. (askanews) – “Noi da sempre siamo favorevoli alla separazione delle carriere, dalla nascita di Azione è nel nostro programma elettorale e, come facciamo sempre, se riteniamo una cosa giusta la votiamo chiunque la presenti”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, commentando il via libera della Camera alla separazione delle carriere dei magistrati, a margine di un evento a Genova.”Altrimenti – ha aggiunto Calenda – dovremmo fare come fa Giorgia Meloni sul salario minimo che lo proponeva e adesso dice di no o come fa la sinistra sull’abolizione dell’abuso di ufficio. Noi non facciamo politica così: se una cosa è giusta è giusta e la votiamo”.