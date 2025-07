Calhanoglu “Felice di restare all’Inter, con Lautaro tutto chiarito”

MILANO (ITALPRESS) – “Resto all’Inter”. Hakan Calhanoglu, al suo arrivo ad Appiano, è netto. Non ha dubbi sul suo futuro, ringrazia i tifosi per uno striscione (“L’ho visto, il messaggio è bello e chiaro”) e assicura che le incomprensioni con Lautaro Martinez sono già alle spalle. “Ho già parlato con Lautaro, non c’è nessun problema. Speriamo di puntare a vincere tutto anche quest’anno”, dice ai tifosi per poi rispondere alle domande dei giornalisti e tornare su tutte le voci che si sono diffuse dopo il Mondiale per club.

“La mia vacanza non è stata facile, ci sono state tante speculazioni, ma siamo stati sempre in contatto con l’Inter, sono tornato nelle migliori condizioni e sono felice di essere qui – spiega il centrocampista turco -. Ogni anno ci sono voci di mercato, quest’anno un pò di più, ma non ho detto nulla, ho aspettato di tornare. Sono contento di restare e ho sempre detto che voglio rimanere qui. Rinnovo? Speriamo, vediamo cosa succederà, ma il mio obiettivo è vincere trofei”.

Infine Calhanoglu torna sul suo rapporto con Lautaro. “Ci siamo parlati, siamo professionisti, è tutto chiarito, non ci sono problemi e quando il capitano tornerà lo abbracceremo, ora è in vacanza ed è giusto così, avevamo la testa piena, adesso siamo rilassati e guardiamo avanti”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).