X
<
>

Campania, De Luca “La Zes stava funzionando, da pazzi ostacolarla”

| 26 Settembre 2025 19:16 | 0 commenti

Campania, De Luca “La Zes stava funzionando, da pazzi ostacolarla”

Italpress, Mezzogiorno Italpress
1 minuto per la lettura

NAPOLI (ITALPRESS) – Il Governo ha deciso di istituire il Dipartimento Sud e quindi di depotenziare la Zes unica meridionale approvata qualche tempo fa: è una cosa in più che serve solo a creare confusione e perdere altro tempo”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo consueto appuntamento con la diretta Facebook del venerdì pomeriggio. “Per accentrare e mettere le mani su tutto si costituisce il Dipartimento Sud sempre dentro la Presidenza del Consiglio” dice il governatore sostenendo come secondo lui “la Zes tutto sommato stava funzionando, aveva prodotto una sburocratizzazione nelle procedure amministrative”.

“Siccome funzionava bene – prosegue De Luca – hanno deciso di ostacolarla e metterla sotto tutela: cose da pazzi, la volontà di accaparramento, di mettere le mani su tutto, è diventata una cosa patologica nel nostro Paese”. 

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

Ti potrebbe interessare anche:


Urso “Abbiamo liberato il Sud dalla rassegnazione”
-------------------------
Triggiani taglia il nastro del Med Water Lab “Puglia siccitosa, ma abbiamo una gestione dell’acqua virtuosa”
-------------------------
Transizione digitale, la Puglia fa il punto e rilancia la sua rivoluzione
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDICOLA