Campania, De Luca “La Zes stava funzionando, da pazzi ostacolarla”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Il Governo ha deciso di istituire il Dipartimento Sud e quindi di depotenziare la Zes unica meridionale approvata qualche tempo fa: è una cosa in più che serve solo a creare confusione e perdere altro tempo”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo consueto appuntamento con la diretta Facebook del venerdì pomeriggio. “Per accentrare e mettere le mani su tutto si costituisce il Dipartimento Sud sempre dentro la Presidenza del Consiglio” dice il governatore sostenendo come secondo lui “la Zes tutto sommato stava funzionando, aveva prodotto una sburocratizzazione nelle procedure amministrative”.

“Siccome funzionava bene – prosegue De Luca – hanno deciso di ostacolarla e metterla sotto tutela: cose da pazzi, la volontà di accaparramento, di mettere le mani su tutto, è diventata una cosa patologica nel nostro Paese”.

