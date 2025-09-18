X
Caos alla Camera dopo voto separazione carriere con seduta sospesa

| 18 Settembre 2025 18:05 | 0 commenti

Askanews
Roma, 18 set. (askanews) – Caos in Aula alla Camera subito dopo
il voto sulla riforma costituzionale della separazione delle
carriere. Le opposizioni, hanno denunciato la scorrettezza di
vedere applaudire anche gli esponenti del governo. Chiara Braga
del Pd, l’ha definita “scena patetica” in cui “anche il ministro
degli esteri si è alzato per applaudire”. Il vicepresidente della Camera Sergio Costa ha cercato di calmare gli animi e dare la parola alla capogruppo Pd che voleva intervenire sull’ordine dei lavori ma non è essendoci riuscito ha sospeso la seduta per
alcuni minuti.

