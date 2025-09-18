Caos alla Camera dopo voto separazione carriere con seduta sospesa

Roma, 18 set. (askanews) – Caos in Aula alla Camera subito dopo

il voto sulla riforma costituzionale della separazione delle

carriere. Le opposizioni, hanno denunciato la scorrettezza di

vedere applaudire anche gli esponenti del governo. Chiara Braga

del Pd, l’ha definita “scena patetica” in cui “anche il ministro

degli esteri si è alzato per applaudire”. Il vicepresidente della Camera Sergio Costa ha cercato di calmare gli animi e dare la parola alla capogruppo Pd che voleva intervenire sull’ordine dei lavori ma non è essendoci riuscito ha sospeso la seduta per

alcuni minuti.